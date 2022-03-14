Войска ЛНР ведут бои против националистов на северо-восточных окраинах Северодонецка

Подразделения российских Вооружённых Сил в ходе спецоперации на Украине продвинулись на 11 км и вышли на рубеж населённых пунктов Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведёт бои против националистов на северо-восточных окраинах города», — отметил он. Ранее силы ЛНР во время наступления на Попаснянском направлении нашли места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. На месте расстрела могут находиться выжившие.