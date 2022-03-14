Войска ЛНР ведут бои против националистов на северо-восточных окраинах Северодонецка

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Подразделения российских Вооружённых Сил в ходе спецоперации на Украине продвинулись на 11 км и вышли на рубеж населённых пунктов Водяное, Сладкое, Степное, Тарамчук и Славное.

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, ранее блокировав Северодонецк с восточного и южного направления, ведёт бои против националистов на северо-восточных окраинах города», — отметил он.

Ранее силы ЛНР во время наступления на Попаснянском направлении нашли места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги.

На месте расстрела могут находиться выжившие.

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