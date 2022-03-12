Минобороны России заявило о взятии под контроль силами ДНР и ЛНР новых населённых пунктов

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль новые населённые пункты.
Минобороны России заявило о взятии под контроль силами ДНР и ЛНР новых населённых пунктов
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты  Валерьяновка и Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 км», — заявил он.

Конашенков добавил, что, в свою очередь, группировка войск Народной милиции Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, а также блокировала Рубежное.

«Продвижение составило 6 км», — сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.

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