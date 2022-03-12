Минобороны России заявило о взятии под контроль силами ДНР и ЛНР новых населённых пунктов

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль новые населённые пункты.

«Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 км», — заявил он.

Конашенков добавил, что, в свою очередь, группировка войск Народной милиции Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, а также блокировала Рубежное.

«Продвижение составило 6 км», — сказал он.

Ранее Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.