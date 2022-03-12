Минобороны России заявило о взятии под контроль силами ДНР и ЛНР новых населённых пунктов
- РИА Новости
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«Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских вооружённых сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 км», — заявил он.
Конашенков добавил, что, в свою очередь, группировка войск Народной милиции Луганской Народной Республики взяла под контроль населённые пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, а также блокировала Рубежное.
«Продвижение составило 6 км», — сказал он.
Ранее Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.