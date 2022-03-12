ВС России за время спецоперации вывели из строя почти 3500 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.

«Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

По его словам, в частности, было уничтожено 123 беспилотника, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что армия России за последние сутки сбила три вертолёта и восемь БПЛА украинских военных, включая пять Bayraktar TB2.

Также в Минобороны России сообщили, что ударами высокоточного оружия выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.