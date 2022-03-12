ВС России за время спецоперации вывели из строя почти 3500 военных объектов Украины

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.
ВС России за время спецоперации вывели из строя почти 3500 военных объектов Украины
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«Всего за время операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

По его словам, в частности, было уничтожено 123 беспилотника, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня.

Ранее сообщалось, что армия России за последние сутки сбила три вертолёта и восемь БПЛА украинских военных, включая пять Bayraktar TB2.

Также в Минобороны России сообщили, что ударами высокоточного оружия выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске.

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