Вооружённые силы России за время спецоперации уничтожили 3920 военных объектов Украины

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские Вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3920 военных объектов Украины.
Вооружённые силы России за время спецоперации уничтожили 3920 военных объектов Украины
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

По его словам были уничтожены, в частности, 143 беспилотника, 1267 танков и других боевых бронированных машин, а также 124 реактивные системы залпового огня.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения складов ВСУ российскими штурмовиками Су-25.

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