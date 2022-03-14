Вооружённые силы России за время спецоперации уничтожили 3920 военных объектов Украины

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские Вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3920 военных объектов Украины.

«Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил он.

По его словам были уничтожены, в частности, 143 беспилотника, 1267 танков и других боевых бронированных машин, а также 124 реактивные системы залпового огня.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения складов ВСУ российскими штурмовиками Су-25.