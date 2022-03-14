Вооружённые силы России за время спецоперации уничтожили 3920 военных объектов Украины
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«Всего с начала проведения специальной военной операции выведено из строя 3920 объектов военной инфраструктуры Украины», — заявил он.
По его словам были уничтожены, в частности, 143 беспилотника, 1267 танков и других боевых бронированных машин, а также 124 реактивные системы залпового огня.
Ранее Минобороны России показало видео уничтожения складов ВСУ российскими штурмовиками Су-25.