Кадыров пообещал представить к награде работающих «против бандеровщины» сотрудников СБУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал после завершения спецоперации представить к государственным наградам сотрудников Службы безопасности Украины, работающих «за Россию против бандеровщины».

«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

Кадыров также сообщил, что «на днях» находился в 20 км от Киева.