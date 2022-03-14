Кадыров пообещал представить к награде работающих «против бандеровщины» сотрудников СБУ
«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины... Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам», — написал Кадыров в Telegram.
Ранее в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.
Кадыров также сообщил, что «на днях» находился в 20 км от Киева.