Кадыров заявил, что «на днях» находился в 20 км от Киева
«На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в Telegram.
Он отметил, что разведку Службы безопасности Украины (СБУ) обучают по устаревшей методике.
«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?», — заключил Кадыров.
Ранее в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.
Кадыров также сообщил, что военнослужащие из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева.