Кадыров заявил, что «на днях» находился в 20 км от Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал данные о своём местонахождении на Украине. По его словам, «на днях» он находился в 20 км от Киева.

«На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент ещё ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились?», — написал Кадыров в Telegram.

Он отметил, что разведку Службы безопасности Украины (СБУ) обучают по устаревшей методике.

«Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждём нужной команды?», — заключил Кадыров.

Ранее в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

Кадыров также сообщил, что военнослужащие из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева.