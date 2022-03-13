В сети появилось видео с Кадыровым, предположительно, прибывшим в зону операции на Украине

Короткая ссылка
В сети распространяется видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.
В сети появилось видео с Кадыровым, предположительно, прибывшим в зону операции на Украине
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

На видео, опубликованном в Telegram-канале RT, командиры докладывают главе Чечни о ходе боёв на территории ДНР, а также подробности наступления.

«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», — рассказывает командир.

10 марта стало известно, что гуманитарная операция успешно проведена на Киевском направлении по эвакуации 52 детей-сирот и 23 человек из числа сопровождающего персонала из детского дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить