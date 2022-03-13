В сети появилось видео с Кадыровым, предположительно, прибывшим в зону операции на Украине

В сети распространяется видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

На видео, опубликованном в Telegram-канале RT, командиры докладывают главе Чечни о ходе боёв на территории ДНР, а также подробности наступления.

«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось... Мы опоздали на несколько часов. Эсбэушники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним», — рассказывает командир.

10 марта стало известно, что гуманитарная операция успешно проведена на Киевском направлении по эвакуации 52 детей-сирот и 23 человек из числа сопровождающего персонала из детского дома.