Минобороны России сообщило о проведении гуманитарной операции по эвакуации 52 детей-сирот

Гуманитарная операция успешно проведена на Киевском направлении по эвакуации 52 детей-сирот и 23 человек из числа сопровождающего персонала из детского дома. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Сегодня по личной просьбе к руководству Российской Федерации главы дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера приняты беспрецедентные меры безопасности и проведена успешная гуманитарная операция на Киевском направлении по эвакуации детей-сирот из детского дома», — заявил Мизинцев.

По его словам, эвакуированы в безопасное место 52 ребёнка и 23 человека из числа сопровождающего персонала.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе в настоящее время находятся минимум 400 тыс. мирных жителей.