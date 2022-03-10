Минобороны России сообщило о проведении гуманитарной операции по эвакуации 52 детей-сирот
- РИА Новости
«Сегодня по личной просьбе к руководству Российской Федерации главы дипломатической службы Ватикана Пола Ричарда Галлахера приняты беспрецедентные меры безопасности и проведена успешная гуманитарная операция на Киевском направлении по эвакуации детей-сирот из детского дома», — заявил Мизинцев.
По его словам, эвакуированы в безопасное место 52 ребёнка и 23 человека из числа сопровождающего персонала.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в Мариуполе в настоящее время находятся минимум 400 тыс. мирных жителей.