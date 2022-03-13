Кадыров заявил о нахождении чеченских военных вблизи Киева

Военнослужащие из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины. Слухи об отступлении российских сил сильно преувеличены», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что приказ остаётся прежним — полное уничтожение националистов на Украине.

Ранее в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.