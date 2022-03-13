Кадыров заявил о нахождении чеченских военных вблизи Киева
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Наши братья продолжают работу в киевском направлении. Сейчас они находятся в непосредственной близости от столицы Украины. Слухи об отступлении российских сил сильно преувеличены», — написал он в Telegram.
Кадыров добавил, что приказ остаётся прежним — полное уничтожение националистов на Украине.
Ранее в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.