РИА Новости: ВСУ устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в ДНР

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Украинские националисты устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны России.

«Тринадцатого марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате диверсии на комбинате произошло возгорание, токсичный дым распространяется на соседние населённые пункты.

«Из-за продолжающихся боевых действий тушение пожара невозможно», — заявили в Минобороны.

Ранее в российском Минобороны заявили, что в течение последних дней украинские националисты и прибывшие на Украину из США, Великобритании и Европы наёмники всё чаще нападают на российских медиков и медицинские специальные автомобили.

Российские вооружённые силы уничтожили 3736 военных объектов Украины.

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