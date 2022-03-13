Минобороны: ВС России уничтожили 3736 военных объектов Украины

Российские вооружённые силы уничтожили 3736 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего за время операции выведено из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Он отметил, что уничтожены в том числе 100 самолётов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.

12 марта российское оборонное ведомство опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома российскими десантниками.