Минобороны: ВС России уничтожили 3736 военных объектов Украины

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Российские вооружённые силы уничтожили 3736 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Минобороны: ВС России уничтожили 3736 военных объектов Украины
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

«Всего за время операции выведено из строя 3736 объектов военной инфраструктуры Украины», — сказал Конашенков.

Он отметил, что уничтожены в том числе 100 самолётов, 139 беспилотных летательных аппаратов, 1234 танка и других боевых бронированных машин, 122 реактивные системы залпового огня, 452 орудия полевой артиллерии и миномёта, 1013 единиц специальной военной автомобильной техники.

12 марта российское оборонное ведомство опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома российскими десантниками.

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