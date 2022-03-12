Минобороны России опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома десантом

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Минобороны России опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома российскими десантниками.
Минобороны России опубликовало видео взятия под контроль украинского аэродрома десантом
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Оборонное ведомство показало кадры высадки десанта.

«Передовые подразделения воздушно-десантных войск осуществили высадку десанта с вертолётов посадочным способом, организовали круговую оборону вокруг аэродрома и обеспечили приём основных сил десанта», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

Уточняется, что особое внимание было уделено предотвращению причинения вреда мирным жителям, а также сохранности имущества в районе аэродрома.

Ранее генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские вооружённые силы за время спецоперации вывели из строя 3491 военный объект Украины.

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