Кадыров заявил, что может «постучать в двери» советника офиса Зеленского Арестовича

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что может «постучать в двери» советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Почему «если»? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» — написал Кадыров в Telegram.

Таким образом он прокомментировал заявление Арестовича, что ВС Украины «уничтожит» Кадырова, если тот «действительно» находится под Киевом.

Ранее в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

Кадыров также сообщил, что военнослужащие из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева.