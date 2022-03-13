Глава Чечни Кадыров призвал украинцев не вступать в ряды националистов

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мирных жителей Украины не поддаваться на призывы националистов вступать в ряды добровольцев.
Глава Чечни Кадыров призвал украинцев не вступать в ряды националистов
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Уважаемые мирные граждане Украины! Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев», — написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что в случае вступления украинцы станут «для националистов всего лишь одноразовыми солдатами».

«Поберегите своих родных! Мирная жизнь наступит уже скоро, и, чтобы её строить без националистов и бандеровцев, понадобятся мужские руки», — отметил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что военнослужащие из Чечни находятся в непосредственной близости от Киева

Также в сети начали распространять видео, на котором глава Чечни, предположительно, прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

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