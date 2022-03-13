Директор Росгвардии Золотов прокомментировал ход спецоперации на Украине

Директор Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал ход специальной военной операции Вооружённых сил России на территории Украины.

«Хочу довести до вас и до всех присутствующих здесь прихожан, что войска Национальной гвардии совместно с Вооружёнными силами России выполняют все поставленные задачи в ходе этой военной контроперации», — цитирует ТАСС Золотова.

По его словам, «не всё идёт так быстро, как хотелось бы, но это только лишь потому, что нацисты прячутся за спинами мирных граждан».

Золотов подчеркнул, что российская сторона «идёт к намеченной цели шаг за шагом».

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по учебным центрам ВС Украины в населённом пункте Старичи и на военном полигоне Яворовском и уничтожили до 180 иностранных наёмников.

Кроме того, он добавил, что российские вооружённые силы уничтожили 3736 военных объектов Украины.