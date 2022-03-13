Новый президент Армении Хачатрян принёс присягу и вступил в должность

Пятый президент Армении Ваагн Хачатрян принёс присягу и вступил в должность во время заседания Национального собрания.

«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», — произнёс клятву Хачатрян, его слова приводит ТАСС.

Во время речи президент положил руку на специальный экземпляр Конституции Армении и Евангелие VII века «Вехамор Аветаран».

3 марта парламент Армении избрал президентом республики министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.

Президент России Владимир Путин поздравил Хачатряна.

Бывший государственный лидер Армении Армен Саркисян решил уйти в отставку 23 января.