Новый президент Армении Хачатрян принёс присягу и вступил в должность
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«Вступая в должность президента республики, клянусь: быть верным Конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства», — произнёс клятву Хачатрян, его слова приводит ТАСС.
Во время речи президент положил руку на специальный экземпляр Конституции Армении и Евангелие VII века «Вехамор Аветаран».
3 марта парламент Армении избрал президентом республики министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.
Президент России Владимир Путин поздравил Хачатряна.
Бывший государственный лидер Армении Армен Саркисян решил уйти в отставку 23 января.