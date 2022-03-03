Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием президентом Армении

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Российский лидер Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием на пост президента Армении. Глава российского государства выразил уверенность в том, что деятельность армянского коллеги будет способствовать развитию евразийских интеграционных процессов.
Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием президентом Армении
  • РИА Новости

«Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов — на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в послании Путина Хачатряну.

3 марта парламент Армении избрал президентом республики министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.

23 января бывший государственный лидер Армении Армен Саркисян решил уйти в отставку.

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