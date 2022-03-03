Путин поздравил Ваагна Хачатряна с избранием президентом Армении
- РИА Новости
«Уверен, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов — на благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности», — говорится в послании Путина Хачатряну.
3 марта парламент Армении избрал президентом республики министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатряна.
23 января бывший государственный лидер Армении Армен Саркисян решил уйти в отставку.