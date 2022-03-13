ВС России освободили Никольское, в котором «Айдар» держал в заложниках около 300 жителей
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Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Часть националистов уничтожена, остальные рассеяны», — отметил он.
4 марта в Минобороны России заявили, что вооружённые силы уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донецкой Народной Республики.
В ведомстве отмечали, что боевики «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в школах, больницах, роддомах и детских садах и ведут оттуда огонь по народной милиции.