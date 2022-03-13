ВС России освободили Никольское, в котором «Айдар» держал в заложниках около 300 жителей

Боевики нацбатальона «Айдар» оборудовали огневые позиции прямо на территории православного Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Никольском, они удерживали в заложниках около 300 мирных жителей и монахов. При освобождении населённого пункта армией России заложники и строения монастыря не пострадали.

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