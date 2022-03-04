В Минобороны России заявили об уничтожении командного пункта батальона «Айдар»

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В Минобороны России заявили, что Вооружённые силы страны уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донецкой Народной Республики.
В Минобороны России заявили об уничтожении командного пункта батальона «Айдар»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Видео ликвидации пункта было опубликовано в Telegram-канале RT.

Цель была поражена управляемым авиационным боеприпасом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция на Украине идёт строго по графику.

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