В Минобороны России заявили об уничтожении командного пункта батальона «Айдар»
В Минобороны России заявили, что Вооружённые силы страны уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донецкой Народной Республики.
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
Видео ликвидации пункта было опубликовано в Telegram-канале RT.
Цель была поражена управляемым авиационным боеприпасом.
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