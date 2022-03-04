В Минобороны России заявили об уничтожении командного пункта батальона «Айдар»

В Минобороны России заявили, что Вооружённые силы страны уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона «Айдар» беспилотником «Иноходец» на территории Донецкой Народной Республики.

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