Пять человек погибли в результате пожара в квартире на севере Казахстана

Пять человек погибли в результате пожара в квартире в городе Петропавловске на севере Казахстана.

Отмечается, что пожар произошёл в четырёхквартирном кирпичном жилом доме в микрорайоне Береке Петропавловска.

«В ходе ликвидации пожара в квартире были обнаружены безжизненные тела двух мужчин 1975 года рождения и 1979 года рождения, двух женщин 1960 года рождения и 1967 года рождения, в помещении веранды обнаружено обгоревшее тело ещё одного мужчины 1960 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.