СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Воронеже

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в результате взрыва газа в девятиэтажном доме в Воронеже.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — отмечается в заявлении.

По информации следствия, погибли проживавшие в двух жилых помещениях мужчина 1991 года рождения и женщина 1934 года рождения.

«В рамках расследования также будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию газоснабжения и технического обслуживания жилых помещений», — указали в СК.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.