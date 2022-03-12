РИА Новости: два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Воронеже

В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.

«В 3:31 поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом... доме... По предварительным причинам, из-за взрыва ГВС произошло обрушение межэтажных перекрытий 3-4-го этажей, произошел пожар на площади 120 кв. м», — приводит РИА Новости комментарий представителя МЧС России.

По словам собеседника агентства, из дома удалось эвакуировать 113 человек. Ещё двое, по предварительным данным, погибли в квартире, где произошло обрушение.

Для пострадавших жителей дома в настоящее время готовят пункты временного размещения.

14 февраля в жилом пятиэтажном доме в подмосковных Люберцах произошёл взрыв.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося.