Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Люберцах

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Прокуратура начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Люберцах. По предварительным данным, пострадал один человек, также выбило входную дверь и стёкла квартиры.
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Люберцах
  • РИА Новости

«По предварительной информации, сегодня в доме 21 на ул. 1-й Панковский проезд городского округа Люберцы произошёл хлопок газа, в результате которого были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ведомство проверит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Как стало известно ранее, в жилом пятиэтажном доме в подмосковных Люберцах произошёл взрыв.

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