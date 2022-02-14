ТАСС: в пятиэтажке в Люберцах произошёл взрыв

В жилом пятиэтажном доме в подмосковных Люберцах произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

РИА Новости

«В квартире жилого 5-этажного дома в Люберцах произошёл взрыв», — сказали агентству. Также о «хлопке газа в пятиэтажном доме» сообщает источник РИА Новости. По данным агентства, пострадал один человек, конструкции здания не повреждены.