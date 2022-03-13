ЛНР заявила о разрушении жилого дома в Ирмине в результате обстрела со стороны ВСУ
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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по трём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что жилой дом разрушен в населённом пункте Ирмино, ещё три дома повреждено.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, а также обстрелов жилых домов в ЛНР и ДНР.