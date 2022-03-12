Бастрыкин поручил расследовать обстрел украинскими националистами интерната в Горловке

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, а также обстрелы жилых домов в ЛНР и ДНР.

«Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей и инвалидов в Горловке, а также обстрелы жилых домов и инфраструктуры в ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 марта здание интерната для пожилых и инвалидов, расположенное в Горловке, получило значительные повреждения в результате обстрела украинскими военными. Информация о пострадавших пока уточняется.

Вместе с этим 12 марта военнослужащие ВСУ провели массированный обстрел Донецка и посёлка Широкая Балка в ДНР, выпустив по ним 15 мин калибром 120 мм. Также на территории ЛНР были повреждены шесть жилых домов и газопровод в результате обстрела территории со стороны украинских войск.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с появившейся информацией о разработке биологического оружия на Украине.