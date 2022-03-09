Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с данными о разработке биооружия на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с появившейся информацией о разработке биологического оружия на Украине.

В ведомстве отметили, что соответствующий прецедент является нарушением Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

«Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей», — говорится в заявлении СК России.

В заявлении также отмечается, что излишняя озабоченность американских чиновников биологическими объектами на Украине может свидетельствовать об их намерении использовать эти объекты в немирных целях.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что наличие на Украине биолабораторий под руководством Вашингтона полностью меняет роль Соединённых Штатов, и назвала это инструментом прямой угрозы России.