СК России возбудил два уголовных дела из-за обстрелов мирных жителей Донбасса

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса с 10 по 12 марта.

«Возбуждено ещё два уголовных дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса», — говорится в сообщении на сайте СК.

По данным ведомства, в период с 10 по 12 марта были зафиксированы множественные артиллерийские и минометные обстрелы населённых пунктов Донбасса со стороны ВСУ.

В результате обстрелов были ранены три жителя республик, были разрушены 77 жилых домов и административных зданий.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства обстрела украинскими националистами интерната для пожилых людей в Горловке, а также обстрелов жилых домов в ЛНР и ДНР.