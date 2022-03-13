Депутат Госдумы Шеремет: Зеленский утратил контроль над Украиной

Депутат Госдумы России от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинский президент Владимир Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране.

«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая», — приводит РИА Новости слова Шеремета.

По его словам, националистические формирования взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью.

Он добавил, что Зеленский ничего не делает для прекращения кровопролития.

Ранее Зеленский заявил, что утверждённые гуманитарные коридоры 12 марта сработали.

До этого официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков не исключил, что президент Зеленский утратил контроль за украинскими диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) с участием иностранных наёмников.