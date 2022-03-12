В Минобороны сообщили о взятии под контроль ВС России Новоандреевки и Кирилловки

Вооружённые силы России в ходе военной спецоперации на Украине установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка и Кирилловка, продвижение за день составило 12 км. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка... Продвижение за день составило 12 км», — сказал он.

Конашенков добавил, что военные вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай.