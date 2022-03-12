В Минобороны сообщили о взятии под контроль ВС России Новоандреевки и Кирилловки
- РИА Новости
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«Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка... Продвижение за день составило 12 км», — сказал он.
Конашенков добавил, что военные вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное.
Ранее в Минобороны России заявили, что силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай.