В Минобороны сообщили о взятии под контроль ВС России Новоандреевки и Кирилловки

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Вооружённые силы России в ходе военной спецоперации на Украине установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка и Кирилловка, продвижение за день составило 12 км. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны сообщили о взятии под контроль ВС России Новоандреевки и Кирилловки
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Вооружённые силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населёнными пунктами Новоандреевка, Кирилловка... Продвижение за день составило 12 км», — сказал он.

Конашенков добавил, что военные вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы Донецкой и Луганской народных республик взяли под свой контроль населённые пункты Валерьяновка и Зелёный Гай.

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