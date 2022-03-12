Кулеба заявил, что не обсуждал с Лавровым в Анталье темы Крыма и Донбасса

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Анталье не обсуждал темы Крыма и Донбасса.
Кулеба заявил, что не обсуждал с Лавровым в Анталье темы Крыма и Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Статус Крыма и Донбасса с (главой МИД России Сергеем. — RT) Лавровым не обсуждали», — приводит РИА Новости слова Кулебы в ходе брифинга.

Он отметил, что стороны обсудили вопросы прекращения огня и работы гуманитарных коридоров.

Ранее Кулеба по итогам переговоров с Лавровым в Анталье заявил, что российская и украинская стороны пока не достигли решения по прекращению огня.

Лавров по итогам переговоров заявил, что российская сторона настроена вести переговоры с Украиной в Белоруссии серьёзно.

Встреча Лаврова и Кулебы при посредничестве главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу в Анталье 10 марта продлилась 90 минут.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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