Авиакомпания Qazaq Air приостановила полёты в Россию

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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air вынуждена была приостановить полёты в Россию из-за отсутствия страховки на территории государства.

Согласно официальному заявлению, авиаперевозчик получил уведомление от страховой организации о непредоставлении страхового покрытия в России и её воздушном пространстве.

«Ввиду данной ситуации авиакомпания не в состоянии выполнять авиаперелёты в Россию до решения вопроса о страховом покрытии над территорией России», — говорится в сообщении.

В связи с этим рейс в Новосибирск, который должен был состояться 12 марта, отменили.

Ранее казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила о приостановке рейсов в Россию по аналогичным причинам.

Турецкий авиаперевозчик Pegasus отменил все рейсы в Россию с 13 по 27 марта на фоне ситуации вокруг Украины.

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