Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам
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Об этом он сказал в видеообращении.
По его словам, украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали.
Ранее сообщалось, что российская сторона с 10:00 мск 11 марта открывает гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин отметил, что в Мариуполе в настоящее время находятся минимум 400 тыс. мирных жителей.