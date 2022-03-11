Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае срыва российскими военными режима тишины на гуманитарных коридорах они могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры».
Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам
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Об этом он сказал в видеообращении.

По его словам, украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали.

Ранее сообщалось, что российская сторона с 10:00 мск 11 марта открывает гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин отметил, что в Мариуполе в настоящее время находятся минимум 400 тыс. мирных жителей.

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