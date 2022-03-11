Зеленский пригрозил, что гуманитарные коридоры могут понадобиться россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае срыва российскими военными режима тишины на гуманитарных коридорах они могут получить такой «ответ мира», что им «самим понадобятся гуманитарные коридоры».

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