МО России: 11 марта откроются гумкоридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя
«С 10:00 мск 11 марта Россия объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — сказал Мизинцев.
Кроме того, он заявил, что 9 марта хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации жителей по вине киевских властей не принесла ожидаемых результатов.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена.