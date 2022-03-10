МО России: 11 марта откроются гумкоридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя

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Российская сторона с 10:00 мск 11 марта открывает гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«С 10:00 мск 11 марта Россия объявляет режим тишины и готова обеспечить гуманитарные коридоры», — сказал Мизинцев.

Кроме того, он заявил, что 9 марта хорошо продуманная операция по открытию гуманитарных коридоров и эвакуации жителей по вине киевских властей не принесла ожидаемых результатов.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что организация гуманитарного коридора из Мариуполя в очередной раз провалена

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