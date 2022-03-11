Лукашенко заявил Путину, что Украина готовилась атаковать Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве заявил, что Вооружённые силы Украины готовились атаковать Белоруссию.

Он рассказал, что привёз на переговоры с Путиным карту и намерен показать, откуда «на Белоруссию готовилось нападение».

«И если бы за шесть часов до операции не был нанесён превентивный удар по позициям (четыре позиции, я сейчас покажу, карту привёз), то они бы атаковали наши войска — Белоруссии и России, которые были на учениях», — сказал Лукашенко.

RT вёл трансляцию.

В свою очередь, Путин сообщил Лукашенко об определённых позитивных сдвигах в переговорах с Украиной.