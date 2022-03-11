В ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных

Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по трём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram. В результате обстрелов в населённом пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод. 10 марта Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики задержало трёх агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, готовивших теракты в ЛНР и России. Российская сторона с 10:00 мск 11 марта открывает гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя.