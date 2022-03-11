В ЛНР сообщили о четырёх обстрелах населённых пунктов со стороны украинских военных

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Украинские военные за сутки четыре раза обстреляли населённые пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано четыре обстрела по трём населённым пунктам республики», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

В результате обстрелов в населённом пункте Стаханов получил повреждения Стахановский ремонтно-механический завод. 

10 марта Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики задержало трёх агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, готовивших теракты в ЛНР и России.

Российская сторона с 10:00 мск 11 марта открывает гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя. 

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