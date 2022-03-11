На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
«11 марта 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана», — приводит сообщение ТАСС.
Перестрелка продолжалась около 20 минут, в результате инцидента с киргизской стороны никто не пострадал.
27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.
Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.
В Киргизии заявили о намерении решать спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём.