На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Об этом сообщила погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«11 марта 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана», — приводит сообщение ТАСС.

Перестрелка продолжалась около 20 минут, в результате инцидента с киргизской стороны никто не пострадал.

27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

В Киргизии заявили о намерении решать спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём.