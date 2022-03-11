На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

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На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Об этом сообщила погранслужба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

«11 марта 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла очередная перестрелка между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана», — приводит сообщение ТАСС.

Перестрелка продолжалась около 20 минут, в результате инцидента с киргизской стороны никто не пострадал.

27 января сообщалось об интенсивной стрельбе с двух сторон на границе Таджикистана с Киргизией.

Позже стало известно о достижении договорённости о полном прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

В Киргизии заявили о намерении решать спорные вопросы на границе с Таджикистаном мирным путём.

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