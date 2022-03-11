В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации со связью с украинскими АЭС

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Ситуация со связью с Чернобыльской и Запорожской АЭС деградирует, это вызывает беспокойство. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В МАГАТЭ сообщили об ухудшении ситуации со связью с украинскими АЭС
  • РИА Новости

«Есть проблема со связью. Системы основываются на схеме, сконструированной для работы в нормальном режиме, когда антенны функционируют, когда есть электричество», — цитирует РИА Новости Гросси.

Как отмечается, в настоящий момент всё это находится под угрозой.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что «сейчас на самом деле деградирующая ситуация, которая вызывает беспокойство, поскольку постепенно теряется значительный объём информации».

Ранее заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что украинские националисты пошли на очередную опасную провокацию и нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

10 марта белорусские энергетики обеспечили подачу электричества на Чернобыльскую АЭС.

Специалисты Минобороны России контролируют радиационный фон на Запорожской АЭС, на данный момент он в норме.

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