В МИД Абхазии заявили об установлении дипломатических отношений с ЛНР

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Абхазия установила дипломатические отношения с Луганской Народной Республикой (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе абхазского МИД.
В МИД Абхазии заявили об установлении дипломатических отношений с ЛНР
  • РИА Новости

«10 марта 2022 года Республика Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящее время прорабатывается проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве между частично признанными республиками.

Ранее стало известно, что Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой.

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