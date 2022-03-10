В МИД Абхазии заявили об установлении дипломатических отношений с ЛНР
- РИА Новости
«10 марта 2022 года Республика Абхазия и Луганская Народная Республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в настоящее время прорабатывается проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве между частично признанными республиками.
Ранее стало известно, что Абхазия установила дипломатические отношения с Донецкой Народной Республикой.