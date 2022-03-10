Глава ЛНР подписал указ о признании Абхазии

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о признании Абхазии.
Глава ЛНР подписал указ о признании Абхазии
  • © Администрация главы Луганской народной республики

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В тяжёлое, напряжённое для республики время Абхазия вслед за Россией в числе первых откликнулась на стремление жителей нашего государства быть свободными. Признала суверенитет и независимость Луганской Народной Республики... Благодарность Луганской Народной Республики не заставила себя долго ждать. Соответствующий указ о признании Республики Абхазия в качестве независимого и суверенного государства мной подписан и уже вступил в силу», — говорится в заявлении.

Он также поблагодарил народ Абхазии за оказанную республике поддержку.

Ранее Пасечник заявил, что большая часть Луганской Народной Республики освобождена.

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