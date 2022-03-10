Лавров обсудил с Кулебой возможность встречи Путина и Зеленского

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой возможность встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идёт по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждём», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах Зеленского и Путина.