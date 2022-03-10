Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах Зеленского и Путина
- Gettyimages.ru
«Киев постоянно выходит с такими предложениями», — сказал он.
По его словам, данный вопрос в настоящий момент находится на этапе переговоров министров иностранных дел двух стран, которые проходят в Анталье.
«Давайте дождёмся и поймём, о чём они договорятся», — отметил Песков.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Анталье начались переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.