Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах Зеленского и Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.
Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах Зеленского и Путина
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«Киев постоянно выходит с такими предложениями», — сказал он.

По его словам, данный вопрос в настоящий момент находится на этапе переговоров министров иностранных дел двух стран, которые проходят в Анталье.

«Давайте дождёмся и поймём, о чём они договорятся», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Анталье начались переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

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