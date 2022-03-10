Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения Киева о переговорах главы Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

«Киев постоянно выходит с такими предложениями», — сказал он.

По его словам, данный вопрос в настоящий момент находится на этапе переговоров министров иностранных дел двух стран, которые проходят в Анталье.

«Давайте дождёмся и поймём, о чём они договорятся», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Анталье начались переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.