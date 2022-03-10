В Анталье начались переговоры Лаврова, Кулебы и Чавушоглу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Анталье начались переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
- AP
Об этом она сообщила в своём Telegram.
«Началась встреча Лаврова, Кулебы, Чавушоглу», — написала Захарова.
Ранее сообщалось, что Кулеба прибыл на переговоры с Лавровым в Анталье.
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