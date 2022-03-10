В Минэнерго Казахстана заверили в отсутствии ограничений по экспорту нефти

Короткая ссылка
Министр энергетики Казахстана Булат Акчулаков заявил, что экспорт нефти из республики ведётся в штатном режиме, ограничений нет.

«Барьеров, каких-либо отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, всё работает в штатном режиме»,  — приводит ТАСС его заявление.

Акчулаков подчеркнул, что мониторинг ситуации с поставками нефти осуществляется постоянно.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить