В Минэнерго Казахстана заверили в отсутствии ограничений по экспорту нефти

Министр энергетики Казахстана Булат Акчулаков заявил, что экспорт нефти из республики ведётся в штатном режиме, ограничений нет.

«Барьеров, каких-либо отказов или санкций в отношении казахстанской нефти нет, всё работает в штатном режиме», — приводит ТАСС его заявление.

Акчулаков подчеркнул, что мониторинг ситуации с поставками нефти осуществляется постоянно.

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.