Захарова: спецоперация России на Украине идёт строго по плану

Военная спецоперация России на территории Украины идёт в соответствии с намеченным планом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Продолжает осуществляться специальная военная операция Вооружённых сил России... она идёт строго по намеченному плану», — сказала она.

Ранее в Минобороны России заявили, что спецоперация на Украине сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок ВСУ на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республики в марте.

Ведомство также обнародовало приказ о подготовке Киева к атаке в Донбассе — речь идёт об оригинале документа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.