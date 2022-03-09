Захарова: спецоперация России на Украине идёт строго по плану

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Военная спецоперация России на территории Украины идёт в соответствии с намеченным планом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: спецоперация России на Украине идёт строго по плану
  • © МИД России

«Продолжает осуществляться специальная военная операция Вооружённых сил России... она идёт строго по намеченному плану», — сказала она.

Ранее в Минобороны России заявили, что спецоперация на Украине сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок ВСУ на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народную республики в марте.

Ведомство также обнародовало приказ о подготовке Киева к атаке в Донбассе — речь идёт об оригинале документа  командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.

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