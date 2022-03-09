Замминистра обороны России обсудил с главой МККК взаимодействие по Украине
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«Состоялся телефонный разговор... Стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и МККК на украинском направлении», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в министерстве заявили, что спецоперация подразделений ВС России на Украине сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок ВСУ на не подконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте.
Минобороны России обнародовало приказ о подготовке военных Украины к атаке в Донбассе — это оригинал секретного приказа командующего Национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.