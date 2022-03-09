Кадыров заявил о десятках тысяч добровольцев, желающих участвовать в операции на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о десятках тысяч добровольцев из Чечни, желающих участвовать в спецоперации на Украине.

«Количество добровольцев из Чеченской Республики, готовых выполнить приказ Верховного главнокомандующего на Украине, идёт на десятки тысяч. Каждый день силовые подразделения находятся в ожидании такого приказа», — говорится в Telegram-канале Кадырова.

По его словам, эти ребята «обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из настоящего огнестрельного оружия, причём точно и кучно».

Ранее глава Чечни также заявил, что представители его рода готовы принять участие в военной спецоперации.

3 марта Кадыров сказал, что чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова захватили военную базу во время специальной военной операции на Украине.