Кадыров рассказал о готовности своих родственников принять участие спецоперации в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что представители его рода готовы принять участие в военной спецоперации в Донбассе.

«Бойцы, среди которых более 60 человек из рода Кадыровых, в полном боевом снаряжении продемонстрировали готовность выдвинуться на помощь украинскому народу в район проведения спецоперации», — написал Кадыров в Telegram.

Он рассказал, что в Чечне состоялось построение личного состава СОБР «Ахмат».

Ранее Кадыров вновь обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать разрешение довести до конца спецоперацию на Украине.

По его словам, националисты представляют угрозу для всего российского государства.

Он также объявил награду в $500 тыс. за «головы командиров» украинских националистов.