Кадыров рассказал о готовности своих родственников принять участие спецоперации в Донбассе
«Бойцы, среди которых более 60 человек из рода Кадыровых, в полном боевом снаряжении продемонстрировали готовность выдвинуться на помощь украинскому народу в район проведения спецоперации», — написал Кадыров в Telegram.
Он рассказал, что в Чечне состоялось построение личного состава СОБР «Ахмат».
Ранее Кадыров вновь обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать разрешение довести до конца спецоперацию на Украине.
По его словам, националисты представляют угрозу для всего российского государства.
Он также объявил награду в $500 тыс. за «головы командиров» украинских националистов.