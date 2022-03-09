Захарова заявила об опасности бесконтрольного развития биолабораторий на Украине
- РИА Новости
«Если это вот сейчас не остановить, дальше всё это будет бесконтрольно — и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись», — сказала она в эфире радио Sputnik.
В Минобороны России ранее сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.