Если бы на Украине не остановили деятельность биолабораторий, их развитие стало бы бесконтрольным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если это вот сейчас не остановить, дальше всё это будет бесконтрольно — и было бы бесконтрольно и подчинялось бы исключительно тем силам, экстремистским, которые, в принципе, мне кажется, уже и сами себе не подчинялись», — сказала она в эфире радио Sputnik.

В Минобороны России ранее сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.