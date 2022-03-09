Российские военные обнаружили более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС

В Росгвардии сообщили об обнаружении более 500 единиц оружия Национальной гвардии Украины на Запорожской АЭС.

«В ходе взятия станции под контроль при проведении поисковых мероприятий было обнаружено большое количество вооружения и боеприпасов, в том числе тяжёлого вооружения. Эти боеприпасы были обнаружены нами на энергоблоках станции. То есть готовились очень серьёзно к ведению оборонительного боя», — приводит РИА Новости слова представителя Росгвардии.

Всего было обнаружено более 500 единиц оружия, в том числе автоматы, пулемёты, гранатомёты и пистолеты.

В настоящее время ситуация на Запорожской АЭС находится под полным контролем российских военных.

По сообщению Министерства обороны России, ночью 4 марта киевский режим предпринял «чудовищную провокацию» на Запорожской АЭС: сначала диверсионная группа открыла шквальный огонь из стрелкового оружия, а затем совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.